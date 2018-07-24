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Правоохранители обещают жестко бороться с мигрантами-преступниками

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Нацполиция начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант"
Нацполиция начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант" / 24 канал

Во вторник, 24 июля, во время рабочего совещания официально объявили о начале специальной операции "Мигрант". Целью спецоперации, которая продлится до конца лета 2018 года, является выявление и пресечение незаконной деятельности иностранцев, прибывших в Украину с намерениями совершения преступлений.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что предупредительные меры для надзора и контроля в миграционной сфере осуществляются совместно Национальной полицией, Государственной миграционной и Государственной пограничной службами Украины. Для координирования деятельности служб будет создан межведомственный Ситуационный центр.


Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой

"За 2017 год иностранцами было совершено около четырех тысяч уголовных правонарушений. Только за шесть месяцев 2018 года – уже фактически полторы тысячи. Делаем акцент на документировании преступной деятельности именно "криминальных авторитетов", так называемых "воров в законе", которые намерены влиять на криминогенную ситуацию в стране", – сообщил руководитель уголовной полиции Вячеслав Аброськин.


Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин

В 2018 году правоохранителями выявлено более 100 групп нелегальных мигрантов. Благодаря специальным мероприятиям в течение февраля-мая 2018 года 392 иностранца получили уведомление о подозрении в совершении преступления. Установлена преступная деятельность 42 "криминальных авторитетов", из которых семеро – "воры в законе".

Напомним, во многих странах Европы продолжается миграционный кризис, который несет значительные риски Шенгенской зоне. Так как проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Госпогранслужба беженцы
Источник: 24 Канал
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