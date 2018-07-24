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Правоохоронці обіцяють жорстко боротися з мігрантами-злочинцями

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Нацполіція розпочала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант"
Нацполіція розпочала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант" / 24 канал

У вівторок, 24 липня, під час робочої наради офіційно оголосили про початок спеціальної операції "Мігрант". Метою спецоперації, яка триватиме до кінця літа 2018 року, є виявлення та припинення незаконної діяльності іноземців, які прибули в Україну з намірами вчинення злочинів.

Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий розповів, що попереджувальні заходи для нагляду та контролю у міграційній сфері здійснюються спільно Національною поліцією, Державною міграційною та Державною прикордонною службами України. Для координування діяльності служб буде створено міжвідомчий Ситуативний центр.


Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий

"За 2017 рік іноземцями було скоєно близько чотирьох тисяч кримінальних правопорушень. Тільки за шість місяців 2018 року – вже фактично півтори тисячі. Робимо акцент на документуванні злочинної діяльності саме "кримінальних авторитетів", так званих "злодіїв у законі", які мають намір впливати на криміногенну ситуацію в країні", – повідомив керівник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.


Начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін

У 2018 році правоохоронцями виявлено понад 100 груп нелегальних мігрантів. Завдяки спеціальним заходам протягом лютого-травня 2018 року 392 іноземці отримали повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Встановлено злочинну діяльність 42 "кримінальних авторитетів", з яких семеро – "злодії у законі".

Нагадаємо, у багатьох країнах Європи триває міграційна криза, яка несе значні ризики Шенгенській зоні. Адже проблема мігрантів не вирішується на загальноєвропейському рівні.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини біженці Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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