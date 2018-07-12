Правоохранители разоблачили производство фальшивых водительских прав и документов на транспорт

Правоохранители задержали участников преступной группировки, которая с помощью специализированного оборудования занималось подделкой водительских прав , свидетельств о регистрации автомобилей и другой технической документации с защитными голографическими знаками.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что правоохранители провели обыски у задержанных лиц в ходе которых выявили и изъяли вещественные доказательства – готовые поддельные документы, оборудование, при помощи которого изготавливалась документация, и деньги на общую сумму 1 миллион гривен.

По оперативной информации, один из станков для изготовления документов ранее использовался в государственном учреждении и был привезен из временно оккупированной территории Луганской области. Установлено, что группа выполнила более тысячи заказов на сумму около 8 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

Сейчас в генпрокуратуре решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в совершении преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы, предусмотренных частью 3 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), частью 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины.