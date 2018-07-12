Правоохоронці викрили виробництво фальшивих водійських прав та документів на транспорт

Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, яке за допомогою спеціалізованого обладнання займалося підробкою водійських прав , свідоцтв про реєстрацію автомобілів та іншої технічної документації з захисними голографічними знаками.

Про це повідомили у відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що правоохоронці провели обшуки у затриманих осіб в ході яких виявили та вилучили речові докази – готові підроблені документи, обладнання, за допомогою якого виготовлялася документація, та гроші на загальну суму 1 мільйон гривень.

За оперативною інформацією, один із станків для виготовлення документів раніше використовувався у державній установі та був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Наразі встановлено, що група виконала більше тисячі замовлень на суму близько 8 мільйонів гривень,

– йдеться у повідомленні.

Наразі у генпрокуратурі вирішується питання, щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочинів, скоєних у складі організованої злочинної групи, передбачених частиною 3 статті 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), частиною 2 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.