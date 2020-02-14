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      Правоохранители разоблачили сепаратистского интернет-агитатора

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      СБУ задержала сепаратиста в Днепропетровской области / rus.uatv.ua

      На Днепропетровщине Служба безопасности Украины заблокировала деятельность пропагандиста. Он распространял через интернет материалы в интересах российских спецслужб.

      Житель города Павлоград, что в Днепропетровской области, периодически ездил в Россию, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Во время очередной поездки его завербовали представители спецслужбы России. Когда вернулся домой, мужчина распространял через запрещенные социальные сети в Украине материалы с сепаратистскими призывами.

      Во время обыска работники СБУ нашли компьютерную технику и мобильные устройства. Указания агитатор получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником "МГБ ДНР".

      Сепаратист СБУ
      СБУ залержала сепаратиста / Фото: СБУ

      СБУ открыла уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости СБУ Российская пропаганда Криминал
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