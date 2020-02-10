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      Боевики опозорились "рекламой" с австралийским мальчиком: фото

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      Оккупанты опозорились из-за фото мальчика из Австралии / svoboda.org

      Подконтрольные России боевики пробили очередное дно своей пропагандой. Они использовали на билборде фото австралийского мальчика, но написали, что он якобы родился в "ДНР" 5 лет назад.

      Соответствующую фотографию с оккупированного Донбасса обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в фейсбук.

      Интересно: Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированных территориях: что об этом известно

      В Дырляндии показательно продолжают кормить население. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах,
      – написал Анатолий Штефан.

      Реклама оккупантов посвящена 5-летию существования так называемой республики "ДНР". На билборде изображен мальчик, который радостно съезжает с горки. Возле его фотографии размещена большая надпись " 5 лет ДНР. Я родился в ДНР!".


      Реклама оккупантов с австралийским мальчиком

      Однако, как оказалось, эта фотография с ребенком не принадлежит оккупантам. Мальчик, изображенный на рекламе, родился не на оккупированной Донетчине, а в Австралии. Фотографию с малышом делали для рекламы отеля The Морнингтон Hotel.


      Фото рекламы отеля с австралийским мальчиком

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Новости Донецка Война на Донбассе Курьезные новости Дети и несовершеннолетние Австралия Пророссийские боевики
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