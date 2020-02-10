Боевики опозорились "рекламой" с австралийским мальчиком: фото
Подконтрольные России боевики пробили очередное дно своей пропагандой. Они использовали на билборде фото австралийского мальчика, но написали, что он якобы родился в "ДНР" 5 лет назад.
Соответствующую фотографию с оккупированного Донбасса обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в фейсбук.
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В Дырляндии показательно продолжают кормить население. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах,
– написал Анатолий Штефан.
Реклама оккупантов посвящена 5-летию существования так называемой республики "ДНР". На билборде изображен мальчик, который радостно съезжает с горки. Возле его фотографии размещена большая надпись " 5 лет ДНР. Я родился в ДНР!".
Реклама оккупантов с австралийским мальчиком
Однако, как оказалось, эта фотография с ребенком не принадлежит оккупантам. Мальчик, изображенный на рекламе, родился не на оккупированной Донетчине, а в Австралии. Фотографию с малышом делали для рекламы отеля The Морнингтон Hotel.
Фото рекламы отеля с австралийским мальчиком