14:23
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Бойовики зганьбилися "рекламою" з австралійським хлопчиком: фото

      573 Читать новость на русском
      Окупанти зганьбилися через фото хлопчика з Австралії / svoboda.org

      Підконтрольні Росії бойовики пробили чергове дно своєю пропагандою. Вони використали на білборді фото австралійського хлопчика, але написали, що він нібито народився у "ДНР" 5 років тому.

      Відповідну світлину з окупованого Донбасу оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованих територіях: що про це відомо

      В Дирляндії показово продовжують годувати населення. Але вони звикли до цього. Наглядний приклад з хлопчиком на банерах,
      – написав Анатолій Штефан.

      Реклама окупантів присвячена 5-річчю існування так званої республіки "ДНР". На білборді зображений хлопчик, який радісно з’їжджає з гірки. Біля його світлини розміщений великий напис "5 лет ДНР. Я родился в ДНР!".


      Реклама окупантів з австралійським хлопчиком

      Однак, як виявилося, ця світлина з дитиною не належить окупантам. Хлопчик, зображений на рекламі, народився не на окупованій Донеччині, а в Австралії. Світлину з малюком робили для реклами готелю The Mornington Hotel.


      Фото реклами готелю з австралійським хлопчиком

       

      Штормовий вітер, сніг і хуртовини: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      54633
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Російська пропаганда Проросійські бойовики Австралія Діти і неповнолітні Курйозні новини Війна на Донбасі Новини Донецька
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
      Сергій Фурса 46241
      сьогодні , 12:30 Печерський Голлівуд і Оскари для артистів, які програли
      Михайло Дубинянський 301
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      434
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2500
      сьогодні , 10:31 Перший іспит для Зеленського: як насправді виборці оцінюють владу?
      Дмитро Литвин 923
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук