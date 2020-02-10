Бойовики зганьбилися "рекламою" з австралійським хлопчиком: фото

Підконтрольні Росії бойовики пробили чергове дно своєю пропагандою. Вони використали на білборді фото австралійського хлопчика, але написали, що він нібито народився у "ДНР" 5 років тому.

Відповідну світлину з окупованого Донбасу оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй фейсбук-сторінці.

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В Дирляндії показово продовжують годувати населення. Але вони звикли до цього. Наглядний приклад з хлопчиком на банерах,

– написав Анатолій Штефан.

Реклама окупантів присвячена 5-річчю існування так званої республіки "ДНР". На білборді зображений хлопчик, який радісно з’їжджає з гірки. Біля його світлини розміщений великий напис "5 лет ДНР. Я родился в ДНР!".



Реклама окупантів з австралійським хлопчиком

Однак, як виявилося, ця світлина з дитиною не належить окупантам. Хлопчик, зображений на рекламі, народився не на окупованій Донеччині, а в Австралії. Світлину з малюком робили для реклами готелю The Mornington Hotel.



Фото реклами готелю з австралійським хлопчиком