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      Правоохоронці викрили сепаратистського інтернет-агітатора

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      СБУ затримали сепаратиста в Дніпропетровській області / rus.uatv.ua

      На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандиста. Він розповсюджував через інтернет матеріали в інтересах російських спецслужб.

      Мешканець міста Павлоград, що на Дніпропетровщині, періодично їздив у Росію, повідомляє пресслужба СБУ.

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      Під час чергової поїздки його завербували представники спецслужби Росії. Коли повернувся додому, чоловік розповсюджував через заборонені соціальні мережі в Україні матеріали із сепаратистськими закликами.

      Під час обшуку працівники СБУ знайшли комп’ютерну техніку та мобільні пристрої. Вказівки агітатор отримував через електронне листування від "куратора", який представлявся співробітником "МДБ ДНР".

      Сепаратист СБУ
      СБУ затримала сепаратиста / Фото: СБУ

      СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

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      сьогодні
      19991
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини СБУ Російська пропаганда Кримінал
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