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      Правоохранители разыскивают насильника, который напал на 12-летнюю девочку в лифте

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      Правоохранители разыскивают насильника, который напал на 12-летнюю девочку в лифте
      Правоохранители разыскивают насильника, который напал на 12-летнюю девочку в лифте / Фото из открытых источников

      Полиция разыскивает насильника, который 22 октября в Николаеве, микрорайоне Намыв, напал на 12-летнюю девочку в лифте многоэтажки.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      "22 октября около 15:00 в полицию поступило сообщение о совершении насильственных действий в отношении малолетней жительницы Заводского района Николаева. Злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв", – говорится в сообщении.

      Приметы разыскиваемого:

      – рост – 165-170 см;
      – на вид около 20 лет
      – волосы темно-коричневого цвета уложены назад;
      – глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие;
      – на подбородке имеет бородку;
      – был одет в брюки и спортивную кофту черного цвета с капюшоном, под кофтой футболка темного цвета
      – обувь спортивная черного цвета.

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      Фоторобот разыскиваемого

      Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и лицо, совершившее преступление, назначен ряд экспертиз. Начато уголовное производство по "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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