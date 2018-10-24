Правоохранители разыскивают насильника, который напал на 12-летнюю девочку в лифте

Полиция разыскивает насильника, который 22 октября в Николаеве, микрорайоне Намыв, напал на 12-летнюю девочку в лифте многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"22 октября около 15:00 в полицию поступило сообщение о совершении насильственных действий в отношении малолетней жительницы Заводского района Николаева. Злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв", – говорится в сообщении.

Приметы разыскиваемого:

– рост – 165-170 см;

– на вид около 20 лет

– волосы темно-коричневого цвета уложены назад;

– глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие;

– на подбородке имеет бородку;

– был одет в брюки и спортивную кофту черного цвета с капюшоном, под кофтой футболка темного цвета

– обувь спортивная черного цвета.



Фоторобот разыскиваемого

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и лицо, совершившее преступление, назначен ряд экспертиз. Начато уголовное производство по "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.