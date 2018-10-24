Правоохоронці розшукують ґвалтівника, який напав на 12-річну дівчинку у ліфті

Поліція розшукує ґвалтівника, який 22 жовтня в Миколаєві, мікрорайоні Намив, напав на 12-річну дівчинку у ліфті багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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"22 жовтня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про вчинення насильницьких дій відносно малолітньої мешканки Заводського району Миколаєва. Зловмисник напав на дитину у ліфтовій кабіні багатоповерхівки в мікрорайоні Намив", – йдеться у повідомленні.

Прикмети розшукуваного:

– зріст – 165-170 см;

– на вигляд приблизно 20 років;

– волосся темно-коричневого кольору укладене назад;

– очі темні вузькі, брови широкі чорні, губи тонкі;

– на підборідді має борідку;

– був одягнений у штани та спортивну кофту чорного кольору з капюшоном, під кофтою футболка темного кольору;

– взуття спортивне темного кольору.



Фоторобот розшукуваного

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та особу, яка скоїла злочин, призначено ряд експертиз. Розпочато кримінальне провадження за "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом". Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.