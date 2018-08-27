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Правоохранители случайно поймали водителя с огромным содержанием алкоголя в крови

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В Полтаве поймали водителя 4,32 промилле алкоголя в крови
В Полтаве поймали водителя 4,32 промилле алкоголя в крови / Фото из открытых источников

Правоохранители Полтавской области составили административный протокол на водителя, в крови которого обнаружили 4,32 промилле алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2105, чтобы привлечь водителя в качестве свидетеля. Происшествие произошло вечером 26 августа во Полтаве во время оформления ДТП.

У мужчины за рулем стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения – нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук,
– сообщили правоохранители.

Водитель прошел проверку на алкотестере – результат показал 4,32 промилле алкоголя, что более чем 21 раз превышает допустимую норму.

По словам правоохранителей, 41-летний водитель не имел с собой водительского удостоверения.

Патрульные составили на мужчину административные материалы за управление в состоянии алкогольного опьянения и управление без соответствующих документов.

Напомним, в воскресенье, 26 августа, в Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 насмерть сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Полиция объявила в городе план "Перехват".

Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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