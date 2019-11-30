Правоохранители "сорвали" свидание киевлянина и американки в Чернобыльской зоне: детали

Полиция и пограничники обнаружили двух нарушителей во время патрулирования Чернобыльской зоны отчуждения. Ими оказались киевлянин и гражданка США, которые решили устроить свидание в зоне отчуждения.

На такую ​​необычную прогулку американку из Лос-Анджелеса пригласил 31-летний киевлянин, который ранее официально работал гидом в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Именно на прежней работе киевлянина пара и познакомились, когда девушка прилетела из США для того, чтобы посетить с экскурсией зону ЧАЭС. Позже парень предложил американке провести необычное свидание.

В отношении пары был составлен административный протокол по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности. Им обоим грозит штраф в сумме от 140 до 210 гривен. Остается только один вопрос: указанная сумма стоит сорванного свидания?

На самом деле, Чернобыльская зона – не шутки и точно не место для свиданий. В отдельных местах уровень радиации здесь до сих пор в десятки раз превышает норму.



Авария на Чернобыльской атомной электростанции в цифрах / инфографика 24 канал​а