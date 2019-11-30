Правоохоронці "зірвали" побачення киянина та американки в Чорнобильській зоні: деталі

Поліція та прикордонники виявили двох порушників під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження. Ними виявилися киянин та громадянка США, які вирішили влаштувати побачення у зоні відчуження.

На таку незвичну прогулянку американку з Лос-Анджелеса запросив 31-річний киянин, який раніше офіційно працював гідом у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Саме на колишній роботі киянина пара і познайомилися, коли дівчина прилетіла зі США для того, щоб відвідати з екскурсією зону ЧАЕС. Пізніше хлопець запропонував американці провести незвичне побачення.

Щодо пари було складено адміністративний протокол за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Їм обом загрожу штраф у сумі від 140 до 210 гривень. Залишається лише одне питання: чи зазначена сума варта зірваного побачення?

Насправді ж, Чорнобильська зона – не жарти і точно не місце для побачень. В окремих місцях рівень радіації тут і досі в десятки разів перевищує норму.



Аварія на Чорнобильській атомній електростанції у цифрах / інфографіка 24 каналу