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      Правоохранители задержали нападавшего на Найема: ему готовят меру пресечения

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      Прокуратура готовит меру пресечения нападающему на Найема Саитова
      Прокуратура готовит меру пресечения нападающему на Найема Саитова / Фото из открытых источников

      Магомед Саитов, который 30 апреля 2018 года участвовал в нападении на, в то время, народного депутата Украины Мустафу Найема вернулся в Украину. Правоохранители уже провели задержание, а прокуратура подготовила ходатайство о мере пресечения.

      Впрочем до сих пор неизвестным остается то, как Саитова удалось вернуться в Украину, учитывая, что с начала 2019 года он объявлен в розыск, подчеркнул брат потерпевшего, адвокат Маси Найем.

      К слову: Избиение Найема: Азербайджан отказался выдавать подозреваемого по делу

      Впоследствии юрист сообщил, что мужчину задержали. Кроме того, прокуратура подала ходатайство о применении меры пресечения, которая ранее была избрана судом для Магомеда Саитова – содержание под стражей.

      Судебное заседание по пресечению начнется 23 сентября в 18:00 в Шевченковском райсуде Киева.

      Что известно об избиении Мустафы Найема?Конфликт с участием народного депутата случился 30 апреля 2018 года. Тогда из-за опасного нарушения правил Найем помешал проезду автомобиля нарушителей. В результате четверо мужчин избили его.

      Правоохранителям сразу же удалось задержать трех из них, а четвертому, Магомеду Саитову, удалось бежать за границу. Он был объявлен в розыск.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мустафа Найем Избиение Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
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