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      Правоохоронці затримали нападника на Найєма: йому готують запобіжний захід

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      Прокуратура готує запобіжний захід нападнику на Найєма Саітову
      Прокуратура готує запобіжний захід нападнику на Найєма Саітову / фото з відкритих джерел

      Магомед Саітов, який 30 квітня 2018 року брав участь у нападі на тоді народного депутата України Мустафу Найєма повернувся до України. Правоохоронці вже провели затримання, а прокуратура підготувала клопотання про запобіжний захід.

      Втім досі невідомим залишається те, як Саітову вдалося повернутися до України, враховуючи, що з початку 2019 року його оголошено у розшук, підкреслив брат потерпілого, адвокат Масі Найєм.

      До слова: Побиття Найєма: Азербайджан відмовився видавати підозрюваного у справі

      Згодом юрист повідомив, що чоловіка затримали. Крім того, прокуратура подала клопотання про застосування запобіжного заходу, який раніше був обраний судом для Магомеда Саітова – тримання під вартою.

      Судове засідання щодо запобіжного заходу розпочнеться 23 вересня о 18:00 у Шевченківському райсуді Києва.

      Що відомо про побиття Мустафи Найєма?Конфлікт за участю народного депутата трапився 30 квітня 2018 року. Тоді через небезпечне порушення правил Найєм завадив проїзду авта порушників. Як наслідок четверо чоловіків побили його.

      Правоохоронцям одразу ж вдалося затримати трьох з них, а четвертому, Магомеду Маітову, вдалося втекти за кордон. Його було оголошено в розшук.

      blog_ava
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      Теги: Мустафа Найєм Новини України Побиття Мустафи Найєма
      Джерело: 24 канал
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