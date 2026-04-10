Лишь вопрос времени: Буданов прокомментировал перспективу объединения украинских православных церквей
- Кирилл Буданов заявил, что государство не вмешивается во внутренние процессы православных церквей, подчеркивая постепенное решение вопросов без давления.
- В Украине существуют две основные православные юрисдикции, и вопрос объединения вокруг ПЦУ приобрел значение безопасностного после начала полномасштабной войны.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что государство не вмешивается во внутренние процессы православных церквей. Он считает объединение украинских православных в одной церкви вопросом времени.
Об этом он сказал 9 апреля во время общения с журналистами на Закарпатье.
Смотрите также Патриарх РПЦ Кирилл вместо Чистого четверга несколько минут поздравлял верующих с праздником из января
Что Буданов думает о перспективе объединения церквей?
По словам Буданова, в Украине действует принцип отделения церкви от государства, поэтому подобные вопросы должны решаться постепенно и без давления.
Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, через силу что-то делать в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата,
– сказал глава ОП.
Буданов также обратил внимание, что Украинская православная церковь больше не использует в своем названии упоминание о Московском патриархате.
Отдельно он подтвердил, что контролирует вопрос бронирования священнослужителей – эта процедура касается представителей всех конфессий. По его словам, соответствующие юридические наработки уже готовы, и решение планируют продолжить с учетом необходимых изменений.
В то же время в Украине продолжают существовать две основные православные юрисдикции – Православная церковь Украины, которая имеет автокефальный статус и томос от Вселенского патриарха Варфоломея, и Украинская православная церковь, часть которой, особенно на временно оккупированных территориях, сохраняет связи с Москвой.
После начала полномасштабной войны вопрос объединения православных общин вокруг ПЦУ приобрел значение не только религиозного, но и безопасностного. Вселенский патриарх Варфоломей неоднократно подчеркивал, что именно такой путь является ключевым для достижения церковного мира в Украине.
Можно ли праздновать Пасху сразу в две даты?
Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил 24 Каналу, что в этой ситуации главное быть с Богом.
Празднование Пасхи в две даты или в разные даты не стоит считать грехом.