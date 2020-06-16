В программе "Есть вопросы" за 16 июня – Сергей Стерненко, Петр Порошенко и Владислав Мангер – три совершенно разных человека: активист, президент и председатель облсовета. И преступления, в которых их обвиняют абсолютно разные. Но все эти истории наталкивают на один и тот же вопрос: в Украине вообще существуют правоохранительные органы и судебная система. Каждый ли из нас может делать, что хочет.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале: Заказчика убийства Екатерины Гандзюк до сих пор не наказали. По версии следствия, им является Владислав Мангер, председатель Херсонского областного совета. В деле и мотивы есть, и немало доказательств, но следствие до сих пор продолжается. Мангера выпустили под денежный залог и только сейчас могут задержать, потому что он якобы давит на свидетелей.