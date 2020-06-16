У випуску програми "Є питання" за 16 червня – Сергій Стерненко, Петро Порошенко і Владислав Мангер – три абсолютно різні людини: активіст, президент і голова облради. І злочини, в яких їх звинувачують також абсолютно різні. Але усі ці історії наштовхують на одне і те ж саме питання: в Україні взагалі існують правоохоронні органи і судова система. Чи кожен з нас може робити, що хоче.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Замовника вбивства Катерини Гандзюк досі не покарали. За версією слідства, ним є Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради. У справі і мотиви є, і чимало доказів, але слідство досі триває. Мангера випустили під грошову заставу і тільки зараз можуть затримати, бо він нібито тисне на свідків.