В Раде появился законопроект Зеленского о статусе поляков в Украине

В Верховной Раде появился законопроект о правовом статусе поляков в Украине, который внес президент Владимир Зеленский. Этот законопроект является зеркальным по поводу того, который принял польский Сейм.

Законопроект предусматривает особый правовой статус граждан Польши в Украине. В частности, в ряде сфер предоставляет им те же права, которые есть у украинцев.

Напомним Зеленский направил в Раду законопроект об особом статусе для поляков в Украине

Главные тезисы законопроекта

Налоги и трудоустройство

Согласно президентскому законопроекту, граждане Польши и их семьи имеют право на временное пребывание в Украине в установленном порядке в течение 18 месяцев. Поляки будут иметь право получить номер учетной карты налогоплательщика.

Во время пребывания на территории Украины у польских граждан будет право на официальное трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев.

Социальная защита и другие гарантии

Также, согласно этому законопроекту, поляки будут иметь право на социальную защиту, социальные выплаты и хозяйственную деятельность в соответствии с украинским законодательством. Законопроект предусматривает и право граждан Польши на медицинскую помощь в Украине – оно будет таким же, как у украинских граждан.

Получение образования

Президентский законопроект предлагает предоставить право польским гражданам разрешить получать высшее образование в Украине, в том числе на бюджете.

Также польские студенты в Украине могут претендовать на получение стипендий, материальных пособий и других выплат.

Польские граждане с опытом преподавательской работы смогут работать в украинских учебных заведениях.

Права медицинских работников

Граждане Польши с медицинским образованием и соответствующей квалификацией в соответствии с законом могут получить разрешение на осуществление своей деятельности в течение 18 месяцев. Однако работать они могут только в учреждениях здравоохранения Украины.

Документ был анонсирован еще в мае

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение этого законопроекта еще в мае во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину. Тогда глава государства поблагодарил лидера соседнего государства за огромную поддержку нашего народа во время войны, ведь Польша приняла больше всего украинских беженцев.

Тогда президент подчеркнул, что этот законопроект имеет символическое значение и выразил надежду, что полякам никогда не придется пользоваться этими преимуществами, убегая от войны.

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