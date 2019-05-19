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      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Правозащитница рассказала о современных репрессиях Кремля в Крыму

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      Сейчас крымские татары стали особой группой, которую преследует и ограничивает оккупационные власти Российской Федерации на полуострове.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказала правозащитница Ольга Скрипник.

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      По ее словам, ограничения начались сразу, еще 26 февраля 2014 года, когда меджлисские органы призвали выступать за Украину. После этого началось преследование некоторых лидеров Меджлиса.

      Есть ограничение свободы собраний, запрещают митинги крымских татар, особенно, к поминанию Дня депортации. Сегодня митинг прошел в Симферополе, но под пристальным наблюдением правоохранителей Российской Федерации. Более того, много правоохранителей, адвокатов получают предупреждение о том, что нельзя проводить несанкционированные митинги, потому что могут получить административное наказание,
      – рассказала правозащитница.

      "Много крымских татар находится за решеткой, в первую очередь – дело о крымских мусульманах, которых обвиняют по террористическим статьям. Все они базируются на ложных утверждениях ФСБшников или людей, которые их ненавидят", – отметила Ольга Скрипник.

      Сопротивление крымских татар

      – Несмотря на все то, что творит Российская Федерация, люди все равно защищают свои права. Об этом свидетельствуют одинокие митинги, которые были, когда больше 8 человек вышли с плакатами, что крымские татары и мусульмане – не террористы. Люди готовы дальше бороться за свои права – это очень важно.

      – Однако еще надо понимать, что Меджлис – главный представительный орган крымских татар фактически запрещен в России, признан экстремистской организацией. Кремль даже пренебрегает промежуточным решением Международного суда ООН, который обязал их отменить этот запрет, но он и до сих пор действует.

      Больше – смотрите в видео.

      Что известно о депортации крымских татар?
      Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тыс. крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, свыше 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.

      Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом истреблении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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