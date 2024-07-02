Правые – новая нормальность европейской политики

"Правая" волна в Европе не остановится, Франция лишь ее часть. Она не смоет Европу, но будет ощутимой еще долго.

Украине надо учиться говорить с правыми

Правые предлагают простые и понятные, хотя, конечно, более чем контроверсионные ответы.

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Их преимущество в том, что другие и таких не предлагают, а дефицит лидерства в Европе зашкаливает. Правые будут влиять на все решения относительно нас, относительно нашей безопасности, поставок оружия, выделения денег и вступления в Европейский Союз.

Нам нужно научиться с ними говорить. Конечно, не с теми, которые финансируются из Москвы, но со всеми остальными.

После войны у нас будет немалое пространство для тех, кто будет или будет считать себя правым. Важно, чтобы они нашли общий язык с другими европейскими правыми. Но так же важно, чтобы нас не видели как "правую" страну, ведь традиционные европейские партии будут видеть в этом угрозу для себя и могут тормозить процесс вступления в Евросоюз.

Все это, возможно, кажется чем-то совсем абстрактным сейчас, но правые – это новая нормальность европейской политики. Нам придется иметь с ней дело.