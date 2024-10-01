В то же время выигрыш на выборах не всегда означает получение реальной власти. Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что украинцам переживать не стоит.

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Правые популистские силы в Европе и влияние на Украину

Председатель общественной организации рассказал, что от прихода правых сил в Европе паниковать не стоит. Это логическая и понятная реакция общества тех стран на вызовы, которые происходят в Европе.

Он объяснил, что миграционная политика правительств ЕС фактически впустила миллионы мигрантов из Африки и ОАЭ в Европу. Эти люди не исповедуют цивилизационные принципы, европейскую ментальность, религию и не хотят работать.

Это несет угрозу Европе, поэтому общество хочет от этого защититься. Даже Швеция заявила, что они не примут беженцев из ОАЭ, чтобы лечить в их стране, а лучше отправят туда своих врачей,

– подчеркнул Романюк.

По словам председателя общественной организации, на выборах в Нидерландах победил ультраправый лидер, но несмотря на то, что он получил большинство голосов, не смог сформировать правительство с другими партиями, которые против него объединились. Поэтому он не возглавил правительство в стране.

"Так же может быть и в Австрии. Победила ультраправая партия, но не факт, что она сможет сформировать свое правительство", – заметил Романюк.

Он подчеркнул, что для Украины правые популистские силы не представляют никакой угрозы. Для примера, Австрия является абсолютно нейтральной страной, которая не повлияет на решение Европы относительно нашего государства.

Популистские силы и в дальнейшем будут побеждать на выборах в Европе, к этому стоит спокойно относиться.

Интересно! На парламентских выборах в Австрии 29 сентября ультраправые из "Партии свободы" получили 29,2% голосов. Это вызвало шок в Европе и Украине из-за их пророссийской позиции. В то же время ультраправые часто сталкиваются с международным давлением и внутренними политическими ограничениями, что может помешать им получить реальную власть.