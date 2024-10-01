Водночас виграш на виробах не завжди означає отримання реальної влади. Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що українцям переживати не варто.

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Праві популістські сили в Європі та вплив на Україну

Голова громадської організації розповів, що від приходу правих сил в Європі панікувати не варто. Це є логічна та зрозуміла реакція суспільства тих країн на виклики, які відбуваються в Європі.

Він пояснив, що міграційна політика урядів ЄС фактично впустила мільйони мігрантів з Африки та ОАЕ до Європи. Ці люди не сповідують цивілізаційні принципи, європейську ментальність, релігію та не хочуть працювати.

Це несе загрозу Європі, тому суспільство хоче від цього захиститись. Навіть Швеція заявила, що вони не приймуть біженців з ОАЕ, щоб лікувати в їх країні, а краще відправлять туди своїх лікарів,

– наголосив Романюк.

За словами голови громадської організації, на виборах в Нідерландах переміг ультраправий лідер, але попри те, що він отримав більшість голосів, не зміг сформувати уряд з іншими партіями, які проти нього об'єднались. Тому він не очолив уряд в країні.

"Так само може бути і в Австрії. Перемогла ультраправа партія, але не факт, що вона зможе сформувати свій уряд", – зауважив Романюк.

Він підкреслив, що для України праві популістські сили не становлять ніякої загрози. Для прикладу, Австрія є абсолютно нейтральною країною, яка не вплине на рішення Європи щодо нашої держави.

Популістські сили й надалі перемагатимуть на виборах в Європі, до цього варто спокійно ставитись.

Цікаво! На парламентських виборах в Австрії 29 вересня ультраправі з "Партії свободи" отримали 29,2% голосів. Це викликало шок у Європі та Україні через їхню проросійську позицію. Водночас ультраправі часто стикаються з міжнародним тиском і внутрішніми політичними обмеженнями, що може завадити їм отримати реальну владу.