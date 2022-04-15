Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО собрали ряд фейков, которые российские оккупанты продуцировали 14 апреля. Украинцев призывают быть внимательными и не верить в выдумки врагов.

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Россия продолжает придумывать абсурдные фейки

Первым фейком, распространяемым оккупантами 14 апреля, было видео, на котором представители "Правого сектора" якобы заставляли бойцов ВСУ расстреливать гражданских. В ролике говорилось, что это должно было стать "местью за Бучу". Его очень активно тиражировали в российском и украинском сегментах соцсетей, но доверять такой откровенно абсурдной информации не стоит.

Следующий фейк касался любимой российскими пропагандистами темы – истребления населения американскими учеными.

Минобороны РФ утверждает, что "украинские специалисты под контролем американских ученых брали пробы воды в больших реках Украины, чтобы распространить возбудители холеры, брюшного тифа и гепатита". Предостерегаем: это – фейк!,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Третий фейк был об "украинских националистах". Минобороны России заявило, что они якобы планируют взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, чтобы обвинить российских оккупантов в разрушении важной инфраструктуры. Однако это просто очередная выдумка захватчиков, чтобы отвлечь внимание от своих военных преступлений и дискредитировать украинских защитников.

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