Да, отчасти они правы, Украина потратила очень много боеприпасов на уничтожение тысяч единиц российской техники и десятков тысяч оккупантов. И эти боеприпасы следует масштабно компенсировать.

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Но к чему же такие крайности?

Зеленский запросил орудия калибром 155 миллиметров и боеприпасы к ним. Этот калибр стандарт НАТО и в Украине он не распространен.

Зеленский запросил РСЗО Град, Ураган и M142 HIMARS, которого отродясь в Украине не было, но вполне может появиться.

Что же до танков и ББМ, то тут я понимаю беспокойство России. В России переживают, что какая-то из стран сможет побить рекорд поставок военной техники ВС РФ в Украину. Как-никак, а именно Россия передала за 48 дней войны более тысячи единиц своей военной техники Украине.

Украинские военные защищают страну / Фото пресс-службы ВСУ

Важно Кремль уже проиграл геополитическую битву

Россияне передали Украине свою технику

Но, в данном случае, мне кажется, россиянам не о чем беспокоится – по темпам передачи ВСУ своей военной техники их никто не сможет опередить! А в целом, чем всего будет больше у нас – тем лучше.

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