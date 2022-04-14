Так, частково вони мають рацію, Україна витратила дуже багато боєприпасів на знищення тисяч одиниць російської техніки та десятків тисяч окупантів. І ці боєприпаси слід масштабно компенсувати.

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Але до чого такі крайності?

Зеленський запросив гармати калібром 155 міліметрів та боєприпаси до них. Цей калібр є стандартом НАТО і в Україні він не поширений. Зеленський запросив РСЗВ Град, Ураган та M142 HIMARS, якого зроду в Україні не було, але цілком може з'явитися.

Що ж до танків та ББМ, то тут я розумію занепокоєння Росії. У Росії переживають, що якась із країн зможе побити рекорд постачання військової техніки ЗС РФ до України. Як-не-як, а саме Росія передала за 48 днів війни понад тисячу одиниць своєї військової техніки Україні.

Українські військові захищають країну / Фото пресслужби ЗСУ

Важливо Кремль вже програв геополітичну битву

Росіяни передали Україні свою техніку

Але в даному разі, мені здається, росіянам нема про що турбуватися – за темпами передачі ЗСУ своєї військової техніки їх ніхто не зможе випередити! А в цілому, чим більше всього буде в нас – тим краще.

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