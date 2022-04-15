Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО зібрали низку фейків, які російські окупанти продукували 14 квітня. Українців закликають бути уважними та не вірити у вигадки ворогів.

До теми Російські пропагандисти знову здивували своєю тупістю

Росія продовжує вигадувати абсурдні фейки

Першим фейком, який поширювали окупанти 14 квітня, було відео, на якому представники "Правого сектору" буцімто примушували бійців ЗСУ розстрілювати цивільних. У ролику мовилося, що це повинно було стати "помстою за Бучу". Його дуже активно тиражували у російському та українському сегментах соцмереж, але довіряти такій відверто абсурдній інформації не варто.

Наступний фейк стосувався улюбленої російськими пропагандистами теми – винищення населення американськими вченими.

міноборони рф стверджує, що "українські фахівці під контролем американських вчених брали проби води у великих річках України, щоб поширити збудники холери, черевного тифу та гепатиту". Застерігаємо: це – фейк!,

– зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Третій фейк був про "українських націоналістів". Міноборони Росії заявило, що вони нібито планують підірвати естакаду над залізницею у Краматорському районі, щоб звинуватити російських окупантів у руйнуванні важливої інфраструктури. Однак це просто чергова вигадка загарбників, аби відвернути увагу від своїх воєнних злочинів та дискредитувати українських захисників.

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