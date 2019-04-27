"Правый сектор" уничтожил позицию боевиков на Донбассе: яркое видео

Бойцы 1-вой отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" ракетным ударом разбили укрепления пророссийских боевиков на Донбассе.

Видеокадры мощной атаки опубликовал командир 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло в своем Facebook.

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Что делает 1 ОШР ДУК "Правый сектор" на передовой? Уничтожает врага. Прямое попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в дерево-земляные оборонительные точки российских военных,

– подписал Дмитрий.

Как видно на видео, военный выпустил ракету, и тогда она успешно попала в цель – позицию оккупантов. В результате спецоперации воинов, точка боевиков была полностью уничтожена.

Ранее военные 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, в результате чего были ликвидированы вражеские укрепления и огневые точки.