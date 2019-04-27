11:35
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Украинские бойцы уничтожили укрепления боевиков на Донбассе: мощное видео

      141 Читати новину українською
      Бойцы ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Донбассе
      Бойцы ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Донбассе / Скриншот с видео

      Военные Вооруженных сил нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, в результате чего были ликвидированы вражеские укрепления и огневые точки.

      Председатель Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко рассказал, что операцию провели военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

      Читайте также: Украинские военные мощно ответили на провокации боевиков РФ

      Уничтожение врага и его укреплений и огневых точек на днях на одном из направлений фронта. Плотные обстрелы врагом наших позиций не прошли без внимания... Бойцы 93-й бригады знают, как преодолевать оккупанта,
      – написал волонтер.

      ской волонтерской группы Юрий Москаленко рассказал, что операцию провели военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

      Читайте также: Украинские военные мощно ответили на провокации боевиков РФ

      Уничтожение врага и его укреплений и огневых точек на днях на одном из направлений фронта. Плотные обстрелы врагом наших позиций не прошли без внимания... Бойцы 93-й бригады знают, как преодолевать оккупанта,
      – написал волонтер.

      Как видно на видео, украинские защитники совершили с десяток точных выстрелов по позициям оккупантов. Сразу после удара вражеские укрепления вспыхивали огнем и взрывались. Некоторые из позиций были размещены на видном месте вблизи дороги в населенных пунктах, а другие – замаскированы в поле или лесу.

      Уничтожение вражеских позиций на Донбассе бойцами ВСУ

      Украинские военные ликвидировали укрепления боевиков: видео

       

      blog_ava
      На шахте в так называемой "ЛНР" произошел взрыв, есть погибшие: видео (обновлено)
      сегодня
      1438
      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сегодня , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2146
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 1708
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 701
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 492
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      26 апреля , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 688
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Скандального врача-убийцу хотели восстановить на работе
       25 января 2016 , 20:53
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Украинский игрок стал третьим лучшим футболистом Лиги наций на своей позиции
       19 ноября 2018 , 19:33
      "Даже если Ливерпуль обыграет Сити 5:0, рискует не стать чемпионом", – экс-рекордсмен "красных" о том, почему украинец должен выиграть титул
       3 января , 17:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук