Украинские бойцы уничтожили укрепления боевиков на Донбассе: мощное видео
Военные Вооруженных сил нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, в результате чего были ликвидированы вражеские укрепления и огневые точки.
Председатель Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко рассказал, что операцию провели военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
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Уничтожение врага и его укреплений и огневых точек на днях на одном из направлений фронта. Плотные обстрелы врагом наших позиций не прошли без внимания... Бойцы 93-й бригады знают, как преодолевать оккупанта,
– написал волонтер.
ской волонтерской группы Юрий Москаленко рассказал, что операцию провели военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Читайте также: Украинские военные мощно ответили на провокации боевиков РФ
Уничтожение врага и его укреплений и огневых точек на днях на одном из направлений фронта. Плотные обстрелы врагом наших позиций не прошли без внимания... Бойцы 93-й бригады знают, как преодолевать оккупанта,
– написал волонтер.
Как видно на видео, украинские защитники совершили с десяток точных выстрелов по позициям оккупантов. Сразу после удара вражеские укрепления вспыхивали огнем и взрывались. Некоторые из позиций были размещены на видном месте вблизи дороги в населенных пунктах, а другие – замаскированы в поле или лесу.
Уничтожение вражеских позиций на Донбассе бойцами ВСУ
Украинские военные ликвидировали укрепления боевиков: видео