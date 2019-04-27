Украинские бойцы уничтожили укрепления боевиков на Донбассе: мощное видео

Военные Вооруженных сил нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, в результате чего были ликвидированы вражеские укрепления и огневые точки.

Председатель Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко рассказал, что операцию провели военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Уничтожение врага и его укреплений и огневых точек на днях на одном из направлений фронта. Плотные обстрелы врагом наших позиций не прошли без внимания... Бойцы 93-й бригады знают, как преодолевать оккупанта,

– написал волонтер.

ской волонтерской группы Юрий Москаленко рассказал, что операцию провели военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Читайте также: Украинские военные мощно ответили на провокации боевиков РФ

Уничтожение врага и его укреплений и огневых точек на днях на одном из направлений фронта. Плотные обстрелы врагом наших позиций не прошли без внимания... Бойцы 93-й бригады знают, как преодолевать оккупанта,

– написал волонтер.

Как видно на видео, украинские защитники совершили с десяток точных выстрелов по позициям оккупантов. Сразу после удара вражеские укрепления вспыхивали огнем и взрывались. Некоторые из позиций были размещены на видном месте вблизи дороги в населенных пунктах, а другие – замаскированы в поле или лесу.

Уничтожение вражеских позиций на Донбассе бойцами ВСУ

Украинские военные ликвидировали укрепления боевиков: видео