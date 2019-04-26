Украинские военные мощно ответили на провокации боевиков РФ
Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных на Востоке Украины. Однако бойцы ВСУ мощно ответили на провокационные действия России.
Боевики РФ расположились на холмах напротив и в помещениях бывшего комбикормового завода в Ясиноватском районе Донецкой области. Оттуда они постоянно работают как минометами, так и крупнокалиберными пулеметами.
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Однако выбить украинских воинов с их позиций у противника не получится, потому что ребята крепко стоят. Однако цель у них другая – провокациями заставить наших бойцов открывать огонь в ответ. Так они могут раскрыть огневые позиции. Потом по ним прицельно работает снайпер.
Согласно Минским договоренностям, на позициях украинских воинов нет артиллерии, она в зонах отвода. А самое мощное, что есть в распоряжении – станковые противотанковые гранатометы. Прицельная дальность стрельбы у него 1300 метров. Однако украинские гранатометчики научились метко стрелять на расстояние более четырех километров.
Разрешение на адекватный ответ воинам дали из штаба и такой возможностью они не могли пренебречь. По словам украинских военных, у противника загорелось несколько блиндажей. После боя боевики оставили позиции. И в течение следующего дня на них не возвращались. Однако, что действительно беспокоит, – это безопасность мирных жителей.
Стреляют они очень часто хаотично. Попадают в жилые районы. Недавно упала граната и ранила мужчину,
– вспомнил военнослужащий ВСУ Александр.
Гражданские не хотят покидать свой дом, а военные выполняют свой долг.
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