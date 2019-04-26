01:49
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Украинские военные мощно ответили на провокации боевиков РФ

      74 Читати новину українською

      Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных на Востоке Украины. Однако бойцы ВСУ мощно ответили на провокационные действия России.

      Боевики РФ расположились на холмах напротив и в помещениях бывшего комбикормового завода в Ясиноватском районе Донецкой области. Оттуда они постоянно работают как минометами, так и крупнокалиберными пулеметами.

      Читайте также: История о доблестном офицере ВСУ, который одним из первых пошел на войну

      Однако выбить украинских воинов с их позиций у противника не получится, потому что ребята крепко стоят. Однако цель у них другая – провокациями заставить наших бойцов открывать огонь в ответ. Так они могут раскрыть огневые позиции. Потом по ним прицельно работает снайпер.

      Согласно Минским договоренностям, на позициях украинских воинов нет артиллерии, она в зонах отвода. А самое мощное, что есть в распоряжении – станковые противотанковые гранатометы. Прицельная дальность стрельбы у него 1300 метров. Однако украинские гранатометчики научились метко стрелять на расстояние более четырех километров.

      Разрешение на адекватный ответ воинам дали из штаба и такой возможностью они не могли пренебречь. По словам украинских военных, у противника загорелось несколько блиндажей. После боя боевики оставили позиции. И в течение следующего дня на них не возвращались. Однако, что действительно беспокоит, – это безопасность мирных жителей.

      Стреляют они очень часто хаотично. Попадают в жилые районы. Недавно упала граната и ранила мужчину,
      – вспомнил военнослужащий ВСУ Александр.

      Гражданские не хотят покидать свой дом, а военные выполняют свой долг.

      blog_ava
      Как покрасить пасхальные писанки оригинально: яркие и простые идеи в фото
      25 апреля
      11913
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 апреля: закон о языке, захват храма ПЦУ и реакция Путина на выборы
      25 апреля , 22:51 Главные новости 25 апреля: закон о языке, захват храма ПЦУ и реакция Путина на выборы
      608
      Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      25 апреля , 22:10 Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      Блог Соцмережі 2645
      Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      25 апреля , 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      Світлана Попова 534
      Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      25 апреля , 20:14 Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      443
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      25 апреля , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 398
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      У Обамы предупредили Януковича: насилие - недопустимо
       9 декабря 2013 , 22:09 33
      Дружина голкіпера "Динамо" шокувала відвертою фотосесією
       20 августа 2018 , 23:37
      Обязательная страховка авто подорожает на 20%
       21 февраля , 10:05
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук