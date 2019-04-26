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      Українські військові потужно відповіли на провокації бойовиків РФ

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      Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових на Сході України. Однак бійці ЗСУ потужно відповіли на провокативні дії Росії.

      Бойовики РФ розташувалися на пагорбах навпроти та у приміщеннях колишнього комбікормового заводу у Ясинуватському районі, що на Донеччині. Звідти вони постійно працюють як мінометами, так і великокаліберними кулеметами. 

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      Однак вибити українських воїнів з їхніх позицій у противника не вийде, бо хлопці міцно стоять. Проте мета у них інша – провокаціями змусити наших воїнів відкривати вогонь у відповідь. Так вони можуть розкрити вогневі позиції. Потім по них прицільно працює снайпер.

      Згідно з мінськими домовленостями, на позиціях українських воїнів немає артилерії, вона є у зонах відведення. А найпотужніше, що є у розпорядженні – станкові протитанкові гранатомети. Прицільна дальність стрільби у нього 1300 метрів. Проте українські гранатометники навчилися влучно стріляти на відстань понад чотирьох кілометрів. 

      Дозвіл на адекватну відповідь воїнам дали зі штабу і такою можливістю вони не могли знехтувати. За словами українських військових, у супротивника загорілося декілька бліндажів. Після бою бойовики залишили позиції. І протягом наступного дня на них не повертались. Однак, що справді турбує, – це безпека мирних жителів.

      Стріляють вони дуже часто хаотично. Попадають в житлові райони. Недавно граната впала граната та поранила чоловіка,
      – пригадав військовослужбовець ЗСУ Олександр. 

      Цивільні не хочуть залишати свій дім, а військові виконують свій обов'язок.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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