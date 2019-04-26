Українські військові потужно відповіли на провокації бойовиків РФ

Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових на Сході України. Однак бійці ЗСУ потужно відповіли на провокативні дії Росії.

Бойовики РФ розташувалися на пагорбах навпроти та у приміщеннях колишнього комбікормового заводу у Ясинуватському районі, що на Донеччині. Звідти вони постійно працюють як мінометами, так і великокаліберними кулеметами.

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Однак вибити українських воїнів з їхніх позицій у противника не вийде, бо хлопці міцно стоять. Проте мета у них інша – провокаціями змусити наших воїнів відкривати вогонь у відповідь. Так вони можуть розкрити вогневі позиції. Потім по них прицільно працює снайпер.

Згідно з мінськими домовленостями, на позиціях українських воїнів немає артилерії, вона є у зонах відведення. А найпотужніше, що є у розпорядженні – станкові протитанкові гранатомети. Прицільна дальність стрільби у нього 1300 метрів. Проте українські гранатометники навчилися влучно стріляти на відстань понад чотирьох кілометрів.

Дозвіл на адекватну відповідь воїнам дали зі штабу і такою можливістю вони не могли знехтувати. За словами українських військових, у супротивника загорілося декілька бліндажів. Після бою бойовики залишили позиції. І протягом наступного дня на них не повертались. Однак, що справді турбує, – це безпека мирних жителів.

Стріляють вони дуже часто хаотично. Попадають в житлові райони. Недавно граната впала граната та поранила чоловіка,

– пригадав військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Цивільні не хочуть залишати свій дім, а військові виконують свій обов'язок.