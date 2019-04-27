Українські бійці знищили укріплення бойовиків на Донбасі: потужне відео

Військові Збройних сил завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, внаслідок чого були ліквідовані ворожі укріплення та вогневі точки.

Голова Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко розповів, що операцію провели військові 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Знищення ворога та його укріплень і вогневих точок днями на одному з напрямків фронту. Щільні обстріли ворогом наших позицій не пройшли без уваги... Бійці 93-ї бригади знають, як долати окупанта,

– написав волонтер.

Як видно на відео, українські захисники здійснили з десяток влучних пострілів по позиціях окупантів. Одразу після удару ворожі укріплення спалахували вогнем та вибухали. Деякі з позицій були розміщені на видному мусці поблизу дороги в населених пунктах, а інші – замасковані в полі чи лісі.



Знищення ворожих позицій на Донбасі бійцями ЗСУ

Українські військові ліквідували укріплення бойовиків: відео