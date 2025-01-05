Завтра в Украине отмечают Крещение: в ПЦУ объяснили важность праздника

6 января украинцы празднуют Крещение Господне. Им завершается цикл рождественских праздников. Накануне праздника священника спросили о правилах празднования этой даты.

Отец Георгий Коваленко в эфире телемарафона сообщил: праздник называют по-разному – Крещение Господне, Богоявление, Водохреща. И все три названия правильные, ведь они свидетельствуют о разных измерениях сути праздника.

Интересно! Не только 6 января: когда святить воду перед Крещенским Сочельником

Как праздновать Крещение Господне

По словам священника, некоторые люди накапливают святую воду годами. Она может стоять и 20, и 30 лет, но смысл в том, чтобы ею пользовались.

Этот день мы проводим в молитве. Мы вспоминаем событие, освящаем воду. Пьем ее, окропляем ею наши дома. Если есть время и возможность – ходим на реки и тоже освящаем там воду, чтобы освятить созданный Богом мир,

– рассказал отец Георгий Коваленко.

Нырять в прорубь в этот день необязательно.

К слову, спасатели рекомендуют отказаться от участия в массовых мероприятиях и соблюдать ограничения, которые действуют во время военного положения.

Правила безопасности на Крещение / Фото ГСЧС

Однако в местах празднования праздника все же развернут более 140 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Дежурить будут почти 500 работников ГСЧС и более 100 единиц техники.

В Киеве таких локаций будет 12. Дно водоемов обследовали, но городские власти просят воздержаться от купаний.