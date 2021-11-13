В Росії пройшло свято, день якоїсь там дружби, єдності, щось таке. Не знав раніше про існування такого свята, однак зараз очевидно уважніше слідкую за ЗМІ як на болотах, так і на окупованих українських територіях.

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От саме їхня реакція на це свято для мене є цікавою. Там заявили: "Росія святкує від Камчатки до Калінінграда. День народної єдності – це свято дружби та солідарності".

Це так "класно", коли приходить російська імперія захоплює території, підкорює народи ,які на них проживають, а потім так бац і дружба, солідарність.

Картина моторошна, Московія століттями вимивала національну ідентичність поневолених народів, робила це абсолютно не людськими методами, а зараз солідарні друзі.

Росія знищує мови

Там заявили, начебто неважливо, якою мовою спілкуєшся та яку релігію сповідуєш. Не важливо, якою мовою спілкуєшся? Імперія нищила мови, совок нищив мови, федерація нищить мови.

Подивіться на Крим чи на ті ж окуповані частини Донецької та Луганської області. Так візуально вони показують розмаїття і збереження культури народів і мов народів, однак в тому і справа що це імітація.

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Росія, як і власне совок до того, культуру національного зводить до отакого "опа". Культура стає максимально вузькою та схематичною, були б ми зараз під Росією, так само вийшов би чубатий дядько в шароварах і з салом, і сказав би тост.

Про депортацію кримських татар не говорять

Про 1944 рік і депортацію кримських татар, які складали домінуючу частку населення, звісно, в сюжетах окупантів розповідати не будуть. Натомість багатонаціональний колорит. Натомість багатонаціональне "опа".

В сюжеті розказують, зокрема, про болгар, вірмен, греків, але зрозуміло не заради них я зараз про нього згадую.

У сюжеті російських ЗМІ мовиться: "На території Криму звучали практично всі мови світу і щоб зрозуміти деякі з них необов'язково було вчити". Цікаво, а під кого підводка? Яку мову не обов'язково вчити?

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Так не чубатий дядько в шароварах, а щира україночка в віночку. Для розуміння в цьому сюжеті в найбільш карикатурному образі представлена саме Україна, що не дивує. Також не дивує політизованість цієї частини сюжету.

Якщо ці 3 мови – українська, білоруська і російська – такі схожі, то чому так виходить, що українець білоруса, а білорус українця хоч і з певними труднощами, однак зрозуміти може, а от московити ні білорусів, ні українців не розуміють.

Імперія хоче підкорювати народи

Щодо "братських" народів. Особливо заводитись не маю бажання, не буду зараз заглиблюватись в історію, однак розглядати процес утворення народів через категорію сім'ї – це взагалі що?

Хоча зі сторони імперії все виглядає цілком логічно, якщо хочеш підкорити цілі народи, переконай їх, що ви пов'язані нерозривним зв'язком, сімейним, наприклад.

У сюжеті зазначили: "Від предків, мабуть, успадкована любов до борщу. Борщ – це, як ми говоримо, всьому голова, до борщу у нас завжди традиційно – це пампушки з часником, ну і звичайно ж якийсь український стіл без сала, без гарного такого шматка сала".

Російські ЗМІ згадали про український борщ / Фото Unsplash

Культура – це декорація на свято

Ось яке місце Московія залишає національному в своїй імперії, культура – це декорація на свято, це віночок, борщ та сало, а мова – це туди до пісень, до віршів. Правда ж часто від московітів або навіть від малоросів там можна почути інше.

Мовляв, українська мова хоч і дотепна, але красива, особливо вірші та пісні. Однак коли доходить справа до спілкування – місце українській там нема, бо вони вже визначились – українська це там – поруч з салом та борщем.

І я сподіваюсь всі розуміють, що я не проти українських пісень і аж ніяк не проти сала та борщу, я проти коли українську культуру та мову ототожнюють з цими поняттями, ставлять в такі вузькі рамки, принижують її та знущаються.

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Тому це їхнє свято про дружбу та солідарність? Ні, воно про підкорення та покору. Щасливий, що ми змогли вирватись звідти, щасливий від усвідомлення що ми туди не повернемось.