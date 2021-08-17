Крупнейшая в Украине ярмарка продлится с 17 по 22 августа. Мероприятие началось после года перерыва.
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Как будет проходить Сорочинская ярмарка
В этом году на ярмарке работают около 2000 предпринимателей и мастеров. Представили лучших украинских производителей меда и вина. Также приедут белорусские производители трикотажа и натуральных тканей из льна. Покажут работы полтавской вышивки, создания кукол, живописи, опошнянской керамики, изделий из дерева и кожи.
Состоится пленэр украинских художников. Они будут рисовать картины на гоголевскую тематику. Также посетители смогут увидеть выступления народных коллективов из Харьковской, Черкасской, Донецкой, Николаевской, Луганской и Полтавской областей.
Традиционно состоятся фестиваль-конкурс украинской свадьбы, праздник сала, клецки, меда или пива, День именинника.
Шоу "Диско 90-х" и встреча байкеров
- Впервые на Сорочинской ярмарке в 22:00 будет проходить кавер-шоу "Диско 90-х".
- 17 августа проведут Всеукраинский фестиваль талантов "Ярмарочная феерия",
- 19 августа будет дружеская встреча байкеров,
- 20 августа покажут коллекцию льняной одежды "Феерия льна".
- 21 августа состоится Открытый турнир по богатырским играм "STRONGMAN ATLANT",
- 22 августа – Открытый областной турнир по вольной борьбе.
Ярмарку планируют посетить дипломаты 10 посольств.
Какие артисты будут выступать на ярмарке
- 17 августа в 20:00 – Аня Жулина, в 21:00 – Олег Кензов;
- 18 августа в 21:00 – "Евшан Zillia";
- 19 августа в 20:00 – Рок-группа "Комора", в 21:00 – Сергей Михалок и группа "Ляпис-98";
- 20 августа в 21:00 – Наталья Май;
- 21 августа в 20:00 – Алена Карат, в 21:00 – Оля Полякова.