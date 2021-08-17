Найбільший в Україні ярмарок триватиме з 17 по 22 серпня. Захід розпочався після року перерви.

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Як проходитиме Сорочинський ярмарок

Цього року на ярмарку працюють близько 2000 підприємців та майстрів. Представили кращих українських виробників меду та вина. Також приїдуть білоруські виробники трикотажу та натуральних тканин із льону. Покажуть роботи полтавської вишивки, лялькарства, живопису, опішнянської кераміки, виробів з дерева та шкіри.

Відбудеться пленер українських художників. Вони малюватимуть картини на гоголівську тематику. Також відвідувачі зможуть побачити виступи народних колективів з Харківської, Черкаської, Донецької, Миколаївської, Луганської та Полтавської областей.

Традиційно відбудуться фестиваль-конкурс українського весілля, свято сала, галушки, меду чи пива, День іменинника.

Шоу "Диско 90-х" та зустріч байкерів

Уперше на Сорочинському ярмарку о 22:00 відбуватиметься кавер-шоу "Диско 90-х".

17 серпня проведуть Всеукраїнський фестиваль талантів "Ярмаркова феєрія",

19 серпня буде дружня зустріч байкерів,

20 серпня покажуть колекцію лляного одягу "Феєрія льону".

21 серпня відбудеться Відкритий турнір з богатирських ігор "STRONGMAN ATLANT",

22 серпня – Відкритий обласний турнір з вільної боротьби.

Ярмарок планують відвідати дипломати 10 посольств.

Які артисти виступатимуть на ярмарку

17 серпня о 20:00 – Аня Жуліна, о 21:00 – Олег Кензов;

18 серпня о 21:00 – "Євшан Zillia";

19 серпня о 20:00 – Рок-гурт "Комора", о 21:00 – Сергій Міхалок та гурт "Ляпіс-98";

20 серпня о 21:00 – Наталія Май;

21 серпня о 20:00 – Альона Карат, о 21:00 – Оля Полякова.

Зверніть увагу! Сорочинський ярмарок у 2020 році скасували. Він повинен був проходити з 18 по 23 серпня, але через пандемію коронавірусу його не проводили. Це сталось вперше за всю історію заходу.