Праздник 1 сентября: в Украине некоторые школьники начнут учебу без учебников

Большинство школ и вузов решили устроить День знаний именно 1 сентября. Ведь Минобразования отдало право самим учебным заведениям решать, когда они будут проводить торжества. Хотя в Министерстве здравоохранения советовали вообще не устраивать праздничные построения. В столичных гимназиях также решили не нарушать традиции.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Марина Молька.

Читайте также: Минздрав предлагает новые санитарные нормы для школы: что кардинально изменится для учеников

В гимназии №48 в школу пришло 60 первоклассников, среди них и сын ведущей Снежаны Егоровой Ваня. Здесь, в частности, учится еще двое старших ее детей. По словам Снежаны, каждое начало нового учебного года проходит как впервые, в частности, и из-за нововведений в образовании.

Я как раз из тех родителей, которые считают, что сейчас новую школьную систему надо внедрять в жизнь именно таким образом, как она планируется министерством,

– прокомментировала Снежана Егорова.

Первоклашек в этом году будут учить по-новому. Обучение будет происходить через игру, поэтому в классах оборудованы специальные игровые пространства. Учителя говорят, что это будет легче и лучше.

Если ребенок устал, он может подойти к коврику и лечь отдохнуть, ему не обязательно просить, пока учительница на него обратит внимание,

– рассказала Неонила Макина, учительница начальных классов.

О проблемах недостатка одноместных парт и учебников в школе говорят неохотно. Напомним, что в этом году первоклашек должны обеспечить одноместными партами, но их пока что нет, в частности, в гимназии №48. Говорят, что ждут на них в октябре. Также в октябре должны обеспечить первоклассников учебниками, ведь их не успели напечатать. К тому же нет всех учебников пятиклассников (их обеспечили учебниками на 80 %) и десятиклассников (им обещают учебники аж в ноябре). Правда, насчет первоклашек не перживают. Говорят, что первый месяц обучения адаптационный, то же будут больше играть, чем учиться.

Читайте также: В МОН назвали, чем заменят табели для первоклассников

Такая же ситуация и в элитном учебном заведении столицы, в Кловском лицее. Сюда раньше можно было попасть не каждому, однако в этом году правила изменились, ведь набирают, в частности, в 1 класс, по территориальному принципу.

Напомним, нынешние первоклассники будут учиться уже в "Новой украинской школе". Подход к детям, формат занятий, учебный материал – изменили. Для этого еще в апреле правительство распределило и передало областям примерно 1 миллиард гривен. Впрочем, не все регионы их освоили, и кое-где дети еще не будут иметь с 1 сентября новые парты или дидактический материал. Как превратились украинские школы благодаря реформе образования смотрите здесь.