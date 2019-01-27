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      Праздник на кладбище: Путин разозлил россиян позорным поведением – видео

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      Путин оскандалился из-за празднования на кладбище
      Путин оскандалился из-за празднования на кладбище / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин оскандалился во время памятных мероприятий на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

      27 января в Санкт-Петербурге отметили 75-летие полного снятия блокады с города (в прошлом Ленинград) во время Второй мировой войны.

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      Путин, приехавший на кладбище, начал поздравлять присутствующих людей "с праздником". Соответствующее видео показал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

      Пользователи соцсети уже окрестили событие "праздником на кладбище". Они раскритиковали Путина за такое поведение и отметили, что он устроил празднование на поминании погибших.

      "Что-то у меня слух режет от слов с праздником... Кладбище, жертвы и праздник... С ума сошел что ли... Господи прости...", "кладбище не место для шоу";

      "Кому война, а кому праздник на Пескаревском кладбище";

      "Рабы пришли поблагодарить за унижение. Мерзкое зрелище";

      "...К 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда Путин подарил россиянам праздничный парад. А Германия выделила 12 миллионов евро на помощь блокадникам и ветеранам той войны. Вот разница. Путин устроил себе личный праздник, повод, чтобы вылезти под камеры";

      "Нормальные люди на могилах героев не радуются, а тихо поминают жертв трагедии";

      "Танцы на костях – не праздник", – пишут пользователи.

      Теги: История Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 Канал
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