Свято на кладовищі: Путін розлютив росіян ганебною поведінкою – відео

Президент Росії Володимир Путін оскандалився під час пам'ятних заходів на Піскарьовському меморіальному кладовищі в Санкт-Петербурзі.

27 січня у Санкт-Петербурзі відзначили 75-річчя повного зняття блокади з міста (у минулому Ленінграду) під час Другої світової війни.

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Путін, який приїхав на цвинтар, почав вітати присутніх людей "зі святом". Відповідне відео показав крелівський журналіст Дмитро Смірнов у Twitter.

Користувачі соцмережі вже охрестили подію "святом на кладовищі". Вони розкритикували Путіна за таку поведінку і зауважили, що він влаштував святкування на поминанні загиблих.

«С праздником!»: Путин на Пискаревском кладбище pic.twitter.com/LEBDYYUMbY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2019 г.

"Щось у мене слух ріже від слів зі святом... Кладовище, жертви і свято... З глузду з'їхав чи що... Господи прости...", "кладовище не місце для шоу";

"Кому війна, а кому свято на Піскарьовському кладовищі";

"Раби прийшли подякувати за приниження. Мерзенне видовище";

"...До 75-річчя від дня закінчення блокади Ленінграда Путін подарував росіянам святковий парад. А Німеччина виділила 12 мільйонів євро на допомогу блокадникам і ветеранам тієї війни. Ось різниця. Путін влаштував собі особисте свято, привід, щоб вилізти під камери";

"Нормальні люди на могилах героїв не радіють, а тихо поминають жертв трагедії";

"Танці на кістках – не свято", – пишуть користувачі.