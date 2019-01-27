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      Свято на кладовищі: Путін розлютив росіян ганебною поведінкою – відео

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      Путін оскандалився через святкування на кладовищі
      Путін оскандалився через святкування на кладовищі / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін оскандалився під час пам'ятних заходів на Піскарьовському меморіальному кладовищі в Санкт-Петербурзі.

      27 січня у Санкт-Петербурзі відзначили 75-річчя повного зняття блокади з міста (у минулому Ленінграду) під час Другої світової війни.

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      Путін, який приїхав на цвинтар, почав вітати присутніх людей "зі святом". Відповідне відео показав крелівський журналіст Дмитро Смірнов у Twitter. 

      Користувачі соцмережі вже охрестили подію "святом на кладовищі". Вони розкритикували Путіна за таку поведінку і зауважили, що він влаштував святкування на поминанні загиблих.

      "Щось у мене слух ріже від слів зі святом... Кладовище, жертви і свято... З глузду з'їхав чи що... Господи прости...", "кладовище не місце для шоу";

      "Кому війна, а кому свято на Піскарьовському кладовищі";

      "Раби прийшли подякувати за приниження. Мерзенне видовище";

      "...До 75-річчя від дня закінчення блокади Ленінграда Путін подарував росіянам святковий парад. А Німеччина виділила 12 мільйонів євро на допомогу блокадникам і ветеранам тієї війни. Ось різниця. Путін влаштував собі особисте свято, привід, щоб вилізти під камери";

      "Нормальні люди на могилах героїв не радіють, а тихо поминають жертв трагедії";

      "Танці на кістках не свято", пишуть користувачі.

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Історія
      Джерело: 24 Канал
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