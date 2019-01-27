Свято на кладовищі: Путін розлютив росіян ганебною поведінкою – відео
Президент Росії Володимир Путін оскандалився під час пам'ятних заходів на Піскарьовському меморіальному кладовищі в Санкт-Петербурзі.
27 січня у Санкт-Петербурзі відзначили 75-річчя повного зняття блокади з міста (у минулому Ленінграду) під час Другої світової війни.
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Путін, який приїхав на цвинтар, почав вітати присутніх людей "зі святом". Відповідне відео показав крелівський журналіст Дмитро Смірнов у Twitter.
Користувачі соцмережі вже охрестили подію "святом на кладовищі". Вони розкритикували Путіна за таку поведінку і зауважили, що він влаштував святкування на поминанні загиблих.
"Щось у мене слух ріже від слів зі святом... Кладовище, жертви і свято... З глузду з'їхав чи що... Господи прости...", "кладовище не місце для шоу";
"Кому війна, а кому свято на Піскарьовському кладовищі";
"Раби прийшли подякувати за приниження. Мерзенне видовище";
"...До 75-річчя від дня закінчення блокади Ленінграда Путін подарував росіянам святковий парад. А Німеччина виділила 12 мільйонів євро на допомогу блокадникам і ветеранам тієї війни. Ось різниця. Путін влаштував собі особисте свято, привід, щоб вилізти під камери";
"Нормальні люди на могилах героїв не радіють, а тихо поминають жертв трагедії";
"Танці на кістках – не свято", – пишуть користувачі.