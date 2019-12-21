Праздник на показ: венесуэльцев разозлили рождественские фонари
Центральные улицы главных городов Венесуэлы украсили рождественскими иллюминациями. В столице гирлянды повесили вдоль русла реки Гуайра, обвили ими деревья и осветили парки. Однако не все жители довольны такой псевдопраздничной атмосферой.
В небольших населенных пунктах до сих пор отсутствует любая поставка электроэнергии. Проблемы со светом в государстве продолжаются еще с марта 2019 года.
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Мнения жителей Венесуэлы по такому поводу разделились. Немало тех, кто наслаждаются праздничной атмосферой, делают фото на фоне фонариков.
Немало желающих фотографирует рождественские фонари в Каракасе
Зато другая часть жителей страны возмущена таким расточительством власти, смотря на то, в каких условиях проживает население. По словам жителей Венесуэлы, людям интересно, сколько стоит такая рождественская иллюминация и почему власть не может обеспечить благосостояние в стране.
В правительстве оправдывают это тем, что хотели подарить людям праздничное настроение. Кроме того, по их словам, фонарики не потребляют много энергии, поскольку подсвечены сберегательными лампами.
Что известно о ситуации в Венесуэле?
►В 1990-х годах, благодаря большим продажам нефти, Венесуэла была одной из самых богатых стран Южной Америки, с одним из самых высоких на континенте уровней жизни. Столица страны, город Каракас, выглядела как современная метрополия с небоскребами, динамичной экономикой, торговлей и богатой культурной жизнью.
► Цена на нефть стала катастрофически падать с 2014 года, следовательно экономическая ситуация в стране ухудшилась. Введение жесткого контроля за ценами и отказ от иностранной помощи еще больше ухудшили ситуацию.
► В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро с требованиями его отставки. Ведь за шесть лет управления Мадуро завел страну в глубокий кризис.
► В июне 2019 года в стране открыли границу с Колумбией, которая был закрыта четыре месяца. Венесуэльцы массово пытались пешком добраться до соседнего государства для того, чтобы купить дефицитные продукты и медикаменты, которые там продавали по более низким ценам.
► Пока что страна страдает от постоянных масштабных отключений света. Большое отключение электроэнергии в Венесуэле произошло в начале марта. Тогда Каракас и 23 из 25 штатов Венесуэлы остались без света. По данным правительства страны, причиной инцидента стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.
О псевдопразднике в Венесуэле – смотрите в видео 24 канала:
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