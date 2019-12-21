Свято на показ: венесуельців розлютили різдвяні ліхтарі

Центральні вулиці головних міст Венесуели прикрасили різдвяними ілюмінаціями. У столиці гірлянди повісили вздовж русла річки Гуайре, обвили ними дерева та освітили парки. Однак не всі жителі задоволені такою псевдосвятковою атмосферою.

У невеликих населених пунктах і досі відсутнє будь-яке постачання електроенергії. Проблеми зі світлом у державі тривають ще від березня 2019 року.

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Думки мешканців Венесуели щодо такого розділилися. Чимало тих, хто насолоджуються святковою атмосферою, роблять фото на фоні ліхтариків.



Чимало охочих фотографує різдвяні ліхтарі в Каракасі

Натомість інша частина мешканців країни обурена таким марнотратством влади, зважаючи на те, в яких умовах проживає населення. За словами жителів Венесуели, людям цікаво, скільки коштує така різдвяна ілюмінація, і чому влада не може забезпечити добробут в країні.

В уряді виправдовують це тим, що хотіли подарувати людям святковий настрій. Крім того, за їхніми словами, ліхтарики не споживають багато енергії, оскільки підсвічені ощадними лампами.

Що відомо про ситуацію у Венесуелі?

► у 1990-х роках, завдяки великим продажам нафти, Венесуела була однією з найзаможніших країн Південної Америки, з одним із найбільших на континенті рівнів життя. Столиця країни, місто Каракас, виглядала як сучасна метрополія з хмарочосами, динамічною економікою, торгівлею та багатим культурним життям.



► ціна на нафту стала катастрофічно падати з 2014 року, відповідно економічна ситуація в країні погіршилася. Введення жорсткого контролю за цінами та відмова від іноземної допомоги ще більше погіршили ситуацію.



► наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за шість років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу.

► у червні 2019 року в країні відкрили кордон із Колумбією, який був закритий чотири місяці. Венесуельці масово намагалися пішки дістатися до сусідньої держави для того, щоб купити дефіцитні продукти та медикаменти, які там продавали за значно нижчими цінами.

► наразі країна страждає від постійних масштабних відключень світла. Найбільше відключення електроенергії у Венесуелі сталося на початку березня. Тоді Каракас та 23 з 25 штатів Венесуели залишилися без світла. За даними уряду країни, причиною інциденту стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар.

Про псевдосвято у Венесуелі – дивіться у відео 24 каналу: