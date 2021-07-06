Праздновал Ивана Купала: на Черкасщине парень упал в костер

В селе Мошны Черкасской области 3 июля парень упал в костер. Он получил 35% ожогов тела.

Детали трагедии

18-летний парень упал в костер во время празднования Ивана Купала. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

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В 22:04 медикам поступило сообщение об инциденте. Они прибыли на место происшествия за 7 минут и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Доставили его в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы с термическими ожогами спины, плеч и ног,

– рассказала Назарок.

Сейчас родные парня собирают деньги для пересадки кожи, ведь юноша, по их словам, получил 35% ожогов.

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