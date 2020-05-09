Празднование 9 мая в Запорожье: велопробег "Полка Победы", стычки и ночные обыски – фото
В ночь на 9 мая полиция провела обыски в организации "Полк Победы", которая является аналогом российского "Бессмертного полка". Правоохранители изъяли много советской символики. Впоследствии "Полк Победы" провел автопробег с красными флагами. Местные проукраинские активисты сорвали с их автомобилей советскую символику. Полиция открыла уголовное производство.
Во время празднования Дня Победы в Запорожье состоялся автопробег "Полка Победы". Накануне в этой организации провели обыски. 9 мая в городе проходит спокойно, пишет 24 канал.
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Автопробег и столкновения проукраинских и просоветских активистов
В автопробеге "Полка Победы" приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами, пишет Интерфакс.
Автоколонна "Полка Победы" – организации, аналогичной российскому "Бессмертному полку" – проехала по центральному проспекту Запорожья. Участники акции остановились у Аллеи Боевой славы. Там были местные жители с государственными флагами Украины.
Проукраинские активисты сняли с некоторых автомобилей "Полка Победы" красные флаги. Из-за этого между оппонентами возник словесный спор.
Кроме того, во время автопробега задержали Алексея Бабурина, пишет "Общественное".
Он является организатором акции вместе с главой ОО "Полк Победы" Андреем Ивановым. Интересно, что Бабурин, сын первого секретаря местного обкома запрещенной КПУ. У него изъяли символику (флаги) и сразу отпустили.
Чествование 9 мая
Местные жители возлагают цветы на Аллее Боевой Славы. Вокруг нее установили временный забор. На улицах города патрулируют полицейские и нацгвардейцы, пишет Panoptikon.
Границами правоохранители пытаются разделить проукраинских активистов с государственной символикой и сторонников советской идеологии. Периодически возникают дискуссии, которые полиция вовремя останавливает.
Правоохранители разделили проукраинских и просоветских активистов / Фото Panoptikon.org
В частности, люди критиковали президента Владимира Зеленского и "грантоедов" "за запрет празднования Дня Победы".
Обыски в "Полку Победы"
Как информируют в Нацполиции Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранители провели обыски у людей, причастных к местной организации "Полк Победы".
Во время обысков изъяли
- более 1 200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945 – 2020";
- примерно 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой;
- более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы";
- больше, чем 90 красных лент с изображением серпа и молота;
- более 20 георгиевских лент;
- 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики с изображением серпа и молота;
- приветственное обращение с печатным текстом "Москва", примерно 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.
Что правоохранители нашли во время обысков в "Полку Победы": фото Нацполиции
Кроме того, в полицию 6 мая поступило сообщение о том, что местный 46-летний житель в фейсбуке призвал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды незаконных режимов. Он позиционировал себя как представитель одной из российских неправительственных структур.
Полиция открыла уголовное производство по статье об изготовлении и распространении незаконной символики.