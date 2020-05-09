Празднование 9 мая в Запорожье: велопробег "Полка Победы", стычки и ночные обыски – фото

В ночь на 9 мая полиция провела обыски в организации "Полк Победы", которая является аналогом российского "Бессмертного полка". Правоохранители изъяли много советской символики. Впоследствии "Полк Победы" провел автопробег с красными флагами. Местные проукраинские активисты сорвали с их автомобилей советскую символику. Полиция открыла уголовное производство.

Во время празднования Дня Победы в Запорожье состоялся автопробег "Полка Победы". Накануне в этой организации провели обыски. 9 мая в городе проходит спокойно, пишет 24 канал.

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Автопробег и столкновения проукраинских и просоветских активистов

В автопробеге "Полка Победы" приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами, пишет Интерфакс.

Автоколонна "Полка Победы" – организации, аналогичной российскому "Бессмертному полку" – проехала по центральному проспекту Запорожья. Участники акции остановились у Аллеи Боевой славы. Там были местные жители с государственными флагами Украины.

Проукраинские активисты сняли с некоторых автомобилей "Полка Победы" красные флаги. Из-за этого между оппонентами возник словесный спор.

Кроме того, во время автопробега задержали Алексея Бабурина, пишет "Общественное".

Он является организатором акции вместе с главой ОО "Полк Победы" Андреем Ивановым. Интересно, что Бабурин, сын первого секретаря местного обкома запрещенной КПУ. У него изъяли символику (флаги) и сразу отпустили.

Чествование 9 мая

Местные жители возлагают цветы на Аллее Боевой Славы. Вокруг нее установили временный забор. На улицах города патрулируют полицейские и нацгвардейцы, пишет Panoptikon.

Границами правоохранители пытаются разделить проукраинских активистов с государственной символикой и сторонников советской идеологии. Периодически возникают дискуссии, которые полиция вовремя останавливает.



Правоохранители разделили проукраинских и просоветских активистов / Фото Panoptikon.org

В частности, люди критиковали президента Владимира Зеленского и "грантоедов" "за запрет празднования Дня Победы".

Обыски в "Полку Победы"

Как информируют в Нацполиции Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранители провели обыски у людей, причастных к местной организации "Полк Победы".

Во время обысков изъяли

более 1 200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945 – 2020";

примерно 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой;

более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы";

больше, чем 90 красных лент с изображением серпа и молота;

более 20 георгиевских лент;

20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики с изображением серпа и молота;

приветственное обращение с печатным текстом "Москва", примерно 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

Что правоохранители нашли во время обысков в "Полку Победы": фото Нацполиции

Кроме того, в полицию 6 мая поступило сообщение о том, что местный 46-летний житель в фейсбуке призвал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды незаконных режимов. Он позиционировал себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

Полиция открыла уголовное производство по статье об изготовлении и распространении незаконной символики.