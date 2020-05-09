Святкування 9 травня в Запоріжжі: велопробіг "Полку Перемоги", сутички та нічні обшуки – фото

У ніч на 9 травня поліція провела обшуки в організації "Полк Перемоги", яка є аналогом російського "Безсмертного полку". Правоохоронці вилучили багато радянської символіки. Згодом "Полк Перемоги" провів автопробіг з червоними прапорами. Місцеві проукраїнські активісти зірвали з їхніх автомобілів радянську символіку. Поліція відкрила кримінальне провадження.

В автопробігу взяли участь приблизно 30 автомобілів з червоними прапорами, пише Інтерфакс.

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Автопробіг і сутички проукраїнських та прорадянських активістів

Автоколона "Полку Перемоги" – організації, аналогічної до російського "Безсмертного полку" – проїхала по центральному проспекту Запоріжжя. Учасники акції зупинилися біля Алеї Бойової слави. Там були місцеві жителі з державними прапорами України.

Проукраїнські активісти зняли з деяких автомобілів "Полку Перемоги" червоні прапори. Через це між опонентами виникла словесна суперечка.

Крім того, під час автопробігу затримали Олексія Бабуріна, пише "Суспільне".

Він є організатором акції разом із головою ГО "Полк Перемоги" Андрієм Івановим. Цікаво, що Бабурін – син першого секретаря місцевого обкому забороненої КПУ. У нього вилучили символіку (прапори) та одразу відпустили.

Вшанування 9 травня

У Запоріжжі місцеві жителі покладають квіти на Алеї Бойової Слави. Навколо неї встановили тимчасовий паркан. На вулицях міста патрулюють поліцейські та нацгвардійці, пише Panoptikon.

Кордонами правоохоронці намагаються розділити проукраїнських активістів з державною символікою та прихильників радянської ідеології. Загалом у Запоріжжі 9 травня проходить спокійно. Періодично виникають дискусії, які поліція вчасно зупиняє.



Правоохоронці розділили проукраїнських та прорадянських активістів / Фото Panoptikon.org

Зокрема, люди критикували президента Володимира Зеленського та "грантоїдів" "за заборону святкування Дня Перемоги".

Обшуки у "Полку Перемоги"

Як інформують у Нацполіції Запорізької області, в ніч на 9 травня правоохоронці провели обшуки в людей, причетних до місцевої організації "Полк Перемоги".

Під час обшуків вилучили

понад 1 200 примірників газети "Полк Перемоги 1945-2020;

приблизно 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою;

понад 70 червоних прапорів з написами "Полк перемоги" і "75 років Великої перемоги";

більше, ніж 90 червоних стрічок з зображенням серпа і молота;

понад 20 георгіївських стрічок;

20 кепок, 177 полімерних пакетів, кульки із зображенням серпа і молота;

вітальне звернення з друкованим текстом "Москва", приблизно 100 грамот і наказів до 9 травня, портрет зображенням Леніна і червоний плакат з зображенням серпа і молота.

Що правоохоронці знайшли під час обшуків у "Полку Перемоги": фото Нацполіції

Крім того, у поліцію 6 травня надійшло повідомлення про те, що місцевий 46-річний мешканець у фейсбуці закликав до виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки й пропаганди незаконних режимів. Він позиціонував себе як представник однієї з російських неурядових структур.

Поліція відкрила кримінальне провадження кримінальне за статтею про виготовлення та розповсюдження незаконної символіки.