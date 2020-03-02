Празднование Масленицы возле Кремля окрестили балом сатаны и сборищем чучел: видео
В Москве в парке Зарядье у стен Кремля состоялось празднование Масленицы. Гостей развлекали акробаты во фраках на длинных шестах. Правда, это шоу заценили не все.
По замыслу, акробаты должны были направлять гостей ярмарки и показывать, что и в какой зоне можно купить, пишет Meduza.
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Однако, из-за сильного ветра аниматоров начало сильно раскачивать. Выглядело такое действо несколько жутко. Пользователи сети начали делиться своими впечатлениями: кто-то пишет, что это дементоры из Гарри Поттера, другие – посетители бала сатаны.
Смотрите видео с празднования Масленицы в Москве
Другие акробаты были одеты в льняные костюмы с длинными рукавами и действительно напоминали чучела.
Но большинство пользователей сошлись во мнении, что акробаты были похожи на чучела из мультика "Ходячий замок".
Чучело из мультика "Ходячий замок" / изображение amino.apps
Масленица в Москве в парке Зарядье – смотрите видео с акробатами на шестах