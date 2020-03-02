Святкування Масляної біля Кремля охрестили балом сатани і збіговиськом опудал: відео

У Москві в парку Заряддя біля стін Кремля відбулося святкування Масляної. Гостей розважали акробати у фраках на довгих жердинах. Щоправда, це шоу зацінили не усі.

За задумом, акробати мали скеровувати гостей ярмарку, що і в якій зоні можна придбати, пише Meduza.

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Однак, через сильний вітер аніматорів почало сильно розгойдувати. Виглядало таке дійство дещо моторшно. Користувачі у мережі почали ділитися своїми враженнями: дехто пише, що це дементори з Гаррі Поттера, інші – відвідувачі балу сатани.

Дивіться відео зі святкування Масляної у Москві

Інші акробати були вбрані у лляні костюми з довгими рукавами і справді нагадували опудала.

Та більшість користувачів зійшлися на думці, що акробати були схожі на опудала з мультика "Ходячий замок".



Опудало з мультика "Ходячий замок" / зображення amino.apps

Масляна у Москві в парку Заряддя – дивіться відео з акробатами на жердинах