Еще ни одна страна не прилагала столько усилий

Я верю в прекрасное будущее Украины. Там люди хорошо зарабатывают, пенсионеры путешествуют, молодые семьи покупают новые квартиры, нет врагов, а мы развиваемся.

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До полномасштабного вторжения я ставил именно такие задачи:

поднимать вопросы, на которые, возможно, еще нет ответов, но в дискуссии они могут родиться;

контролировать политиков;

давать людям информацию, чтобы они могли делать осознанный выбор. Над этим мы работали и до сих пор работаем с командой.

После полномасштабного вторжения я ушел на фронт.

Ведь если ты борешься за развитие своей страны, то в конце концов тебе придется взять в руки оружие. Оружие может и могло быть метафорическим (политическое или общественное давление, например), но не в нашем случае.

Нашу Независимость мы обретаем кровью. Ее мы пролили уже так много! И сейчас мы прилагаем титанические усилия. Эти усилия, если бы их направить в другое русло, наверняка уже должны были весь мир сделать лучше. Столько усилий еще никто не прилагал, ни одна страна.

Поэтому для меня День Независимости – это, прежде всего, День Борьбы.

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Вопрос, который должен задать себе каждый украинец

Я сейчас пишу этот текст в 20 километрах от передовой. Отъехал немного, чтобы ловил интернет. Возле меня стоит мое оружие. Я сейчас возьму его в руки и пойду дальше воевать. Моя миссия здесь очень проста и понятна. А что сделаете вы в этой борьбе?

Я хочу, чтобы вы сейчас сами для себя ответили на вопрос: а что я сделаю в этой борьбе? И сделали это.

Объективная реальность, что сейчас на волонтерстве держится очень многое. Если оно остановится, независимости не будет. Без людей, приютивших у себя дома семью из Бахмута, не будет независимости. Ее не будет без смелых журналистов, без фермеров-оптимистов, сеявших и веривших, что смогут собрать урожай. Без врачей, которые могут давать мастер-классы мировой профессуре по минно-взрывным травмам. Без всех, кто донатит. В конце концов, без работника кухни одного известного фастфуда, который осуществите мою мечту: съесть самый вкусный в мире бургер после победы.

Люди, которые приближают нашу победу, могут быть счастливыми. Они являются частью Независимости.

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Мое послание с фронта таково: не забывайте, что еще рано праздновать Независимость. Именно в этот момент мы за нее боремся. Без выходных и праздников. Давайте объективно, если бы мы сейчас все поехали домой праздновать, завтра никакой независимости уже не было бы.

Поэтому есть только одно пожелание – к людям, которые до сих пор не нашли себе четкой позиции. Кому Зеленский лично не сказал донатить, а Залужный персонально не объяснил все потребности контрнаступления, то вроде бы и делать ничего не надо. Желаю вам озарения, вдохновения – не знаю как это назвать. Мы будем дальше жить в одной стране. И я верю, что придет момент, когда вы что-то сделаете важное для победы, или прямо сейчас найдете классный сбор для армии и отправите свой донат. Донат для Независимости.