Дагестанцы, мордвины, башкиры, чуваши, татары, якуты… Руководство России с начала полномасштабного вторжения активно привлекает разные народности для войны против Украины.

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В этом есть логика: все порабощенные русские народы имеют потенциал восстать против российского режима. Наиболее активным двигателем таких восстаний могли бы стать молодые мужчины. Однако протестный потенциал существенно снизится, если эти мужчины будут возвращаться домой в черных пакетах. Русскому режиму гораздо удобнее воевать не этническими русскими, а другими народами.

Однако такая тенденция нравится не всем. Есть, например, чеченцы, которые продолжают дело Джохара Дудаева и сражаются в составе ВСУ. В России проживает более 5 миллионов татар, часть из которых не желает признавать русское главенство. Непокоренных представителей порабощенных народов много. И у нас, и у них есть одна цель – развалить Россию.

Чтобы комплексно проработать наши возможности в этом направлении и сверить компасы с представителями порабощенных народов, мы создали Временную специальную комиссию. Пусть официально она имеет лишь временный статус, однако деятельность направлена на долгосрочную перспективу.

Сегодня оккупированы Россией – завтра наши партнеры

Одна из первых задач – это наладить связи с представителями порабощенных народов. У нас уже есть контакт с теми, кто не согласен с российским режимом, но остается на своей земле в подполье. Также у меня был ряд встреч в Украине с представителями разных этнических групп, выехавших подальше от российского терроризма. Такие контакты дают лучшее понимание ментальности тех людей, с которыми мы хотим действовать вместе.

Мы заинтересованы в том, чтобы Россия распалась по этническим признакам. Ведь народы Кавказа, Сибири и другие народности – это не русские, а страдающие их империализмом. Я убежден, что Россия развалится и на ее месте образуется много этнических государств. И Украина как форпост свободы должна протянуть им руку помощи в обретении независимости.

Во-первых, драться за свободу и помочь другим – это уже наша миссия. Мы сможем очистить свою землю от русского терроризма, а вместе с тем и своим примером вдохновить других. Во-вторых, такие действия имеют практическое содержание.

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Нам уже стоит готовиться к распаду России, когда бы это ни произошло. Мы уже должны нарабатывать дипломатические связи с теми, кто будет руководить в новых государствах после России.

как минимум – заключать договоры о признании границ и ненападении;

как максимум – искать точки соприкосновения для непосредственного сотрудничества между странами.

Мировые лидеры должны изменить свое видение распада России

Вспомним август 1991-го. Президент США Джордж Буш уверяет Михаила Горбачева в поддержке СССР как независимого государства, приезжает в Киев и предостерегает нас от провозглашения независимости и "суицидального национализма". Настроенные на развал Союза украинцы не воспринимают такие возражения Буша. Поэтому, в итоге, эта речь получила названия "котлета по-киевски". Каким бы вкусным ни было наше блюдо, но Буш из-за него потерпел крах.

История – вещь линейная, однако некоторые ее фрагменты повторяются. Западные лидеры и Китай снова опасаются внезапного развала России на отдельные государства и думают, что вести диалог с одним крупным террористом будет проще. Обманчиво.

Мы как новосозданная Временная специальная комиссия убеждены: Россия должна распасться на отдельные части. Западные общества нужно готовить к тому, что наши северные враги – это не суверенное государство, а только сборник народностей, попавших под террор россиян.

Именно поэтому мы собираемся поднимать вопросы порабощенных народов на международном уровне. Рад, что к нам присоединились Мария Мезенцева, председатель Комитета по равенству в ПАСЕ, и Никита Потураев, которого в этом году избрали вице-президент ПА ОБСЕ.

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У нас есть хорошие инструменты, чтобы общаться с западными дипломатами и объяснять им: если Россия не развалится на отдельные этнические государства, долгого мира не будет. Разъяренная после поражения Россия только возьмет паузу, чтобы подготовиться к новому вторжению. И никто не знает, какими будут его направления.

Символично, что в День восстановления нашей Независимости мы создали комиссию, которая должна помочь другим этносам, фактически оказавшимся в русских оккупациях, выйти из-под русского ига. Верю, что усиление коренных народов в составе России должно помочь этой же России распасться до конца. Ведь распад Союза в 1991 году еще не закончился.