Спектакли начались

На днях президент Польши Анджей Дуда заявил о продолжающемся перемещении российского ядерного оружия в Беларусь.

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Госдеп США выступил от имени посольства в Минске с требованием к американским гражданам немедленно покинуть Беларусь.

На этом фоне прошла недавно информация о том, что российские спецслужбы активно вербуют украинских беженцев в Польше, чтобы те участвовали в организации терактов. Конечно, это не значит, что завтра "что-нибудь начнется". Скорее всего, завтра ничего глобального не произойдет, но общий вектор российской политики понятен. В любой непонятной ситуации нужно "повышать ставки".

Так или иначе, но вопрос предоставления Украине оружия решается. Поздно, не в нужных объемах и т.д. Но о F-16 уже договорено, и они будут в достаточно обозримой перспективе. Это действительно очень серьезное для Украины событие, потому что в перспективе означает дальнейшую перестройку баланса на фронте.

Следовательно, у российских властей зреет понимание, что "окончательная победа" требует отрезания Украины от Запада. Значит, нужно и дальше повышать ставки, надеясь, что Запад когда-нибудь отступится. Предлагать "соглашение" или "эскалацию", в роли последней предлагать все эти телодвижения в Беларуси, которая признана территорией, которую вообще не жалко, если у кого-то, в конце концов, не выдержат нервы.

Интересно Такое может произойти только в России

Поэтому, скорее всего, это только начало представлений, за которыми мы будем наблюдать еще долго. Известному стендаперу, по фамилии Лукашенко, здесь отведена своя роль – присылать месседжи, которые почему-то российская сторона не хочет озвучивать. Самопровозглашенный президент Беларуси надеется, что в этот раз ему тоже повезет, и он сможет избежать негативных последствий для себя.