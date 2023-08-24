Дагестанці, мордвини, башкири, чуваші, татари, якути… Керівництво Росії від початку повномасштабного вторгнення активно залучає різні народності для війни проти України.

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У цьому є логіка: усі поневолені російські народи мають потенціал повстати проти російського режиму. Найбільш активним рушієм таких повстань могли б стати молоді чоловіки. Однак протестний потенціал істотно зменшиться, якщо ці чоловіки повертатимуться додому в чорних пакетах. Російському режиму набагато зручніше воювати не етнічними росіянами, а іншими народами.

Однак така тенденція подобається не всім. Є, наприклад, чеченці, які продовжують справу Джохара Дудаєва і б'ються у складі ЗСУ. У Росії проживає понад 5 мільйонів татар, частина з яких не хоче визнавати російського верховенства. Нескорених представників поневолених народів багато. І в нас, і в них є одна мета – розвалити Росію.

Аби комплексно пропрацювати наші можливості в цьому напрямку та звірити компаси з представниками поневолених народів, ми створили Тимчасову спеціальну комісію. Нехай офіційно вона має лише тимчасовий статус, проте діяльність направлена на довгострокову перспективу.

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Одне з перших завдань – це налагодити зв'язки з представниками поневолених народів. Ми вже маємо контакт із тими, хто не згоден з російським режимом, але залишається на своїй землі у підпіллі. Також я мав низку зустрічей в Україні з представниками різних етнічних груп, що виїхали подалі від російського тероризму. Такі контакти дають краще розуміння ментальності тих людей, з якими ми хочемо діяти разом.

Ми зацікавлені в тому, аби Росія розпалася за етнічними ознаками. Адже народи Кавказу, Сибіру та інші народності – це не росіяни, а ті, хто потерпають від їхнього імперіалізму. Я переконаний, що Росія розвалиться і на її місці утвориться багато етнічних держав. І Україна, як форпост свободи, має протягнути їм руку допомоги у здобутті незалежності.

По-перше, битися за свободу та допомогти іншим – це вже наша місія. Ми зможемо очистити свою землю від російського тероризму, а разом з тим і своїм прикладом надихнути інших. По-друге, такі дії мають практичний зміст.

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Нам уже варто готуватися до розпаду Росії, хай би коли це сталося. Ми вже маємо напрацьовувати дипломатичні зв'язки з тими, хто буде керувати в нових державах після Росії.

як мінімум – укладати договори про визнання кордонів та ненапад;

як максимум – шукати точки дотику для безпосередньої співпраці між країнами.

Світові лідери мають змінити своє бачення розпаду Росії

Пригадаймо серпень 1991-го. Президент США Джордж Буш запевняє Міхаїла Горбачова у підтримці СРСР як незалежної держави, приїздить до Києва та застерігає нас від проголошення незалежності та "суїцидального націоналізму". Налаштовані на розвал Союзу українці не сприймають такі заперечення Буша. Тож, в підсумку, та промова отримала назви "котлета по-київськи". Якою б смачною не була наша страва, але Буш через неї скоріше спіймав облизня.

Історія – річ лінійна, проте деякі її фрагменти повторюються. Західні лідери та Китай знову остерігаються раптового розвалу Росії на окремі держави та думають, що вести діалог з одним великим терористом буде простіше. Оманливо.

Ми як новостворена Тимчасова спеціальна комісія переконані: Росія має розпастися на окремі частини. Західні суспільства потрібно готувати до того, що наші північні вороги – це не суверенна держава, а лише збірка народностей, які потрапили під терор росіян.

Саме тому, ми збираємося порушувати питання поневолених народів на міжнародному рівні. Радий, що до нас долучилися Марія Мезенцева, голова Комітету з питань рівності у ПАРЄ, та Микита Потураєв, якого цьогоріч обрали віцепрезидент ПА ОБСЄ.

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У нас є хороші інструменти, аби спілкуватися з західними дипломатами та пояснювати їм: якщо Росія не розвалиться на окремі етнічні держави – довготривалого миру не буде. Розлючена після поразки Росія лише візьме паузу, аби підготуватися до нового вторгнення. І ніхто не знає, якими будуть його напрямки.

Символічно, що в День відновлення нашої Незалежності ми створили комісію, яка має допомогти іншим етносам, що фактично опинилися в російські окупації, вийти з-під російського ярма. Вірю, що посилення корінних народів у складі Росії має допомогти цій самій Росії розпастися до кінця. Адже розпад Союзу 1991-го року ще не закінчився.